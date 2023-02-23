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رابط بث مباشر مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي 2023

رابط بث مباشر مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي 2023
رابط بث مباشر مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي 2023

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رابط بث مباشر مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي 2023، يتساءل محبي الرياضة عن رابط مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

مساء اليوم الخميس مباراة بين فريق ميتييلاند المحترف في صفوفه الدولي المصري إمام عاشور وسبورتينج لشبونة ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

 

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رابط مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة

وتنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل إمام عاشور في مواصلة التألق مع فريقه وتسجيل المزيد من الأهداف في البطولات الأوروبية بعدما نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين له في الدوري الأوروبي والدوري الدنماركي.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

 

 

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278330

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