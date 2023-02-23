رابط بث مباشر مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي 2023، يتساءل محبي الرياضة عن رابط مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

مساء اليوم الخميس مباراة بين فريق ميتييلاند المحترف في صفوفه الدولي المصري إمام عاشور وسبورتينج لشبونة ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

روابط ذات صلة: رابط بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة في الدوري الأوروبي 2023

رابط مباراة ميتييلاند وسبورتنج لشبونة

وتنطلق المباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل إمام عاشور في مواصلة التألق مع فريقه وتسجيل المزيد من الأهداف في البطولات الأوروبية بعدما نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين له في الدوري الأوروبي والدوري الدنماركي.

للمشاهدة "اضغط هنا"

القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

ليالي سبورتينغ الأوروبية 😍



ميتييلاند × سبورتينغ

إياب ملحق الدوري الأوروبي

الساعة: ٨:٤٥ م 🇸🇦 / ٥:٤٥ م 🇵🇹

القناة: beIN Sports XTRA

الملعب: MCH، هيرنينغ، الدنمارك

نتيجة مباراة الذهاب: ١-١



فاموس سبورتينغ 🦁#الدوري_الاوروبي #سبورتينغ pic.twitter.com/TM8emW2oWU — منبر سبورتينغ (@MnbrSporting) February 23, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

روابط ذات صلة:إليك رابط بث مباشر مباراة نانت ضد يوفنتوس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة