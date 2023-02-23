رابط بث مباشر مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان يلا شوت، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشرة مباراة الهلال ضد فولاد خوزستان والقنوات الناقلة.

ويواجه فريق الهلال نظيره فولاد خوزستان ويسعى البطل إلى تحقيق الفوز الذي يضعه في نصف النهائي في المرحلة قبل الأخيرة من مشوار الحفاظ على اللقب.

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بث مباراة الهلال و خوزستان

ويأتي موعد مباراة الهلال السعودي اليوم ضد فولاد خوزستان في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

و8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس “AFC” اتش دي والكأس 5 القطرية والرياضية السعودية (SSC 1) وأبو ظبي الرياضية الآسيوية 1.

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القنوات الرياضية

تردد قناة Aea 2023

قمر نايل سات

- 11636

-11638

-11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418

تردد قناة AEA المفتوحة

قمر نايل سات

11636

11638

11639

معدل الترميز 27500

أفقي.

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الأدوار الاقصائية فقط في بطولة دوري أبطال آسيا :



✅🇸🇦 تأهل #الهلال أمام پرسپوليس 🇮🇷

✅🇸🇦 تأهل #الهلال أمام استقلال 🇮🇷

✅🇸🇦 تأهل #الهلال أمام پرسپوليس 🇮🇷

✅🇸🇦 تأهل #الهلال أمام استقلال خوزستان 🇮🇷

✅🇸🇦 تأهل #الهلال أمام پرسپوليس 🇮🇷 pic.twitter.com/a9b6sWLoHl — بدر الشيباني (@iBaVFL) February 23, 2023

كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.

- Sport TV2 Portugal

- Sport Klub 1 Serbia

- Sport Klub 1 HD Slovenija

- Sport Klub 1HD Croatia

- Diema Sport 2 HD

- beIN Sports HD 1 English

- SuperSport HD 2 alb

- Match Football 2

- Sport TV5 Portugal

- Foot+ Multisports 5

- Nova Sport 2 CZECH

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