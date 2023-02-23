عرين الأسود: قطار المقاومة في الضفة انطلق ونتجهز للرد السريع

قالت مجموعة "عرين الأسود"، مساء اليوم الخميس، إن "قطار المقاومة في الضفة الغربية قد انطلق، وواهم من يظن" أنها كمجموعة مقاتلة "قد انتهت"، وذلك بعد استشهاد عدد من قادتها وعناصرها على يد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام والشهور الماضية.

وخاطبت "عرين الأسود" في بيان مكتوب الاحتلال الإسرائيلي بالقول بعد يوم من ارتكاب مجزرة نابلس التي خلفت 11 شهيدا وعشرات المصابين: "ستقف طويلا وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز".

وأضافت في البيان الذي نشرته عبر قناتها على تطبيق "تيلغرام"، أن وقود المقاومة هي "دماء خيرة شباب هذا الوطن"، وتساءلت: "كيف له أن يتوقف وأن نخون وصاياهم (الشهداء) التي سمعناها صوتا وصورة كتبت بالدم والرصاص وبدمائهم".

وتابعت: "نقول للمرة الأخيرة من أراد أن يفهم فليفهم، ومن لم يرد سيأتي يوم ويكون قد تأخّر بالفهم يقف ذليلا يجر الخيبة والحسرة وهو ينظر لأبناء شعبه منتصرين هاماتهم ورؤوسهم مرفوعة جباههم".

وشددت على أن المقاومة لن تتوقف سواء في نابلس أو جنين أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، مضيفة "أنه بعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها، فإن المقاومة في الضفَّة أصبحت الآن تملك درعًا وسيفًا.

ودعت "عرين الأسود" المواطنين إلى الخروج نهاية هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت".

وأضافت أن "أبناء المقاومة يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع"، مشددا على أنه لا نريد أي إساءة لأيٍ من أبناء شعبنا ولا أي احتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال".

وعادت لمخاطبة الاحتلال بالقول: "انتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب وساء صباحكم وساء سبتكم".

انضمام مقاتلين جدد

وفي وقت سابق اليوم، نعت مجموعات "عرين الأسود"، شهداء مجزرة نابلس، كاشفة عن انضمام 50 مقاتل جديد لصفوفها، منذ الأمس.

وأكدت المجموعة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن من يراهن على إنهائها واهم وضعيف، والضربات التي تتلقاها لا تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة طريق المقاومة.

ونعت شهداء المجزرة: الشهيد حسام اسليم، ومحمد أبو بكر من قيادة العرين، والشهداء وليد الدخيل، تامر الميناوي، محمد العنبوسي، جاسر القنعير.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني، في كل مدينة وقرية ومخيم، للانخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد.

ودعت أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم، غداً الجمعة في مسجد النصر في مدينة نابلس.

وشهدت مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء، اقتحامًا إسرائيليًا اندلع على إثره مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب الفلسطينيين؛ أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًّا بينهم ثلاثة مسنين وطفل، وإصابة 102.

واستشهد 64 فلسطينيًا بينهم أطفال ومسنون، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم الخميس.

وبحسب البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء 63 شهيدًا خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.