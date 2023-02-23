غالانت: جيشنا سيتصرف بقسوة ضد المسلحين الفلسطينيين

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن "الجيش سيتصرف بقسوة ضد المسلحين الفلسطينيين ومرسليهم".

جاءت تصريحات "غالانت"، التي نشرتها "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، مساء الخميس، بعد يوم من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مدينة نابلس أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم مقاومون مطاردون منذ أشهر.

وقال "غالانت": "هكذا كان الحال قبل بضعة أسابيع في جنين وأريحا، وهذا الحال كان أيضًا في نابلس، وسيكون هو الحال في أي منطقة سيتعين علينا العمل فيها".

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، "إن تصريحات وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي عن استعداد جيشه لتكرار جريمة نابلس، تؤكد النوايا العدوانية للعدو ضد شعبنا في الضفة الغربية".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أنها "تكشف حجم النفاق عند كل الجهات الدولية التي تساوي بين شعبنا والاحتلال، وعجز كل المنظومة الدولية عن وقف جرائم الاحتلال وإرهابه".

ونفذ الفلسطينيون في جميع أنحاء الأراضي المحتلة إضرابًا ليوم كامل اليوم الخميس احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي الذي أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا وإصابة 102 آخرين في مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات مداهمة دامية في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية، تزامنا مع أعمال عنف يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واستشهد 64 فلسطينيًا بينهم أطفال ومسنون، برصاص واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في إحصائية ، أن من بين إجمالي الشهداء 16 طفلًا و5 مسنين، وسيدة.