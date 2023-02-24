علقت القناة "12" العبرية، اليوم الجمعة، على تظاهرات الليلة الماضية في مدن الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، استجابة لنداءات مجموعات "عرين الأسود" بنابلس.

وقالت القناة العبرية، إن آلاف الفلسطينيين خرجوا إلى الشوارع في عشرات المواقع في أنحاء الضفة الغربية وشرق القدس قطاع غزة، وسط التوترات الأمنية، وأحرقوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات التكبير "أكبر الله".

ووصفت القناة العبرية خروج الفلسطينيين إلى الشوارع في جميع المناطق الفلسطينية، بالليلة العاصفة من نابلس حتى قطاع غزة.

وأضافت أن المتظاهرين الفلسطينيين رددوا عبارات الثناء لمجموعات "عرين الأسود" الذين دعتهم للتجمع عند منتصف الليل، كعلامة للتنديد بالعملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في نابلس الأربعاء الماضي، والذين توعدوا بالرد عليها.