هزتان أرضيتان تضربان نينوى وأربيل شمال العراق

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم السبت، محافظتي نينوى وأربيل شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، قولها في بيان: "إنه تم تسجيل هزة أرضية في تمام الساعة (2:25) بالتوقيت المحلي لبغداد، في محافظة نينوى وتبعد 8.5 كم شرق قضاء الحضر، وهزة ثانية سجلت في تمام الساعة (3:09) تبعد 22 كم شمال شرق مركز محافظة أربيل".

وأشارت الهيئة إلى أن أهالي نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزتين، داعية السكان إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة حول هذا الموضوع.

يذكر أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر كانت قد ضربت، الأربعاء الماضي، محافظة نينوى.