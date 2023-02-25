تظاهرة في برلين إسناداً ودعماً للحركة الأسيرة الفلسطينية

لبت (شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين)، دعوة الحركة الفلسطينية الأسيرة باعتبار يوم الجمعة (أمس) يوماً للغضب والإضراب نصرةً للأسرى والقدس، حيث نظمت تظاهرة في برلين / ألمانيا، صدح المشاركون فيها بصرخات الحرية والعودة والنصر، معبرة عن صوت وإرادة وضمير شعبنا في الوطن والشتات،

وندّدت (صامدون) بالمجزرة التي ارتكبها جنود العدو في نابلس بالقول: "هذه المجزرة الصهيونية البشعة التي ارتكبها جيش العدو وعملاؤه من أجل تصدير أزمته الداخلية تعبر عن فشله في وقف العمليات الفدائية في عمق القدس وعموم فلسطين المحتلة. ومحاولة صهيونية يائسة لحرف الأنظار عن المعركة البطولية التي يخوضها أسرانا في غياهب السجون على مدار الساعة".

وتوجّهت (صامدون) بتحية الثورة والنضال إلى جماهير شعبنا في كل مكان، حيث قالت: "اليوم نجدد العهد والقسم إلى شعبنا وعوائل الشهداء على المضي والاستمرار في مسيرة النضال إلى الأمام حتى تحقيق التحرير والعودة، فدماء شعبنا الطاهرة التي تسيل يومياً لن تكون رخيصة، وسيعلم العدو أن جرائمه لن تمرّ دون عقاب".

وجدّدت (صامدون) ثقتها "بالسواعد والعقول المقاتلة في جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وبيت لحم ورام الله، وبالمقاومة الباسلة في غزة وعلى امتداد أرض فلسطين المحتلة".

رسالة إلى الأسرى

ووجهت (صامدون) رسالة إلى الحركة الأسيرة، جاء فيها: "أيها الأسرى البواسل، أيتها الاسيرات الصامدات، أيها الصامدون في أفران الصهاينة، لقد سمعنا النداء الثوري الصادر عنكم، وسمعنا نداء قيادة الحركة الأسيرة في السجون، وجئنا ننفذ قراركم من سجن جلبوع، وسجن عسقلان، والنقب ونفحة والدامون وعوفر ورامون والرملة وشطة وغيرها من مواقع النضال والاشتباك في عرين أسودنا الأسرى وفي قلاع الثورة، فنحن معكم حتى النصر، ومعكم حتى الحرية، وحتّى عودتنا وتحرير بلادنا".

وتوجهت (صامدون) بالتحية "إلى أبناء شعبنا في برلين الذين يقفون اليوم معنا، وإلى أصحاب المحلات الشرفاء الذين اعتزموا إغلاق محالهم التجارية تنفيذاً لقرار لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة بإعلان الجمعة يوماً للغضب والإضراب".

المصدر: وكالة القدس للأنباء