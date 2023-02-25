إصابات بمواجهات واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في مواجهات واعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بعد أن اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، والقريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة.

وأطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت امر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز المواطنين أثناء فلاحة أراضيهم للتضييق عليهم وتهجيرهم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين في منطقة "مرج الحمام" ببلدة السموع جنوب الخليل أثناء تواجدهم في أراضيهم وهم محمد حمد أبو مازن وحسين حمد أبو مازن وعنان حسين أبو مازن ونصار الزعارير.

وفي سلفيت، أصيب المواطن فايز عبد الدايم وأبناؤه برضوض بعد أن اعتدى عليهم مستوطنون مسلحون عليهم، في منطقة الراس غرب سلفيت.

وقال المواطن عبد الدايم، إن مستوطنين مسلحين من البؤرة الاستيطانية بمنطقة الراس هاجموهم أثناء العمل بأرضهم، وقاموا بشتمهم والتهجم عليهم، ما أدى لعراك بالأيدي، قبل ان يقوم أحد المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي بالهواء، واجبارهم على مغادرة أرضهم بالقوة.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بتكسير وتحطيم مركبتهم، مشيرا إلى أن المستوطنين يهدفون لدفع المواطن الفلسطيني لترك الأرض لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي اقاموها منذ فترة على أراضي المواطنين في منطقة الراس.

وفي نابلس، أحرق مجموعة من المستوطنين من "براخا"، مركبتين في قرية بورين جنوب نابلس، بعد أن هاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وأحرقوا مركبتين تعودان للمواطن إدريس الحواري على أطراف القرية.