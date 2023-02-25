"الديمقراطية" تحذر من مخاطر اجتماع العقبة وتدعو السلطة لعدم المشاركة فيه

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها السبت، من خطورة ما يتم التحضير له في اجتماع العقبة المقرر غداً الأحد، وما سوف يعكسه ذلك من تداعيات كبرى على واقع شعبنا ومصالحه، بما في ذلك "الضغط على السلطة لمواجهة المقاومة الشعبية والصدام معها، ما ينذر بفتنة داخلية خطيرة" ودعت السلطة للتراجع عن المشاركة في هذا الاجتماع.

وقالت الجبهة: "إن الحديث عن مباحثات من أجل الوصول إلى تفاهمات لوقف ما يسمى /الإجراءات الأحادية/ من قبل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، هو مخاتلة وتضليل وخداع سياسي مكشوف، حين يقارن بين سياسات آلة القتل والهدم والتهجير والتشريد، ومصادرة الأراضي وضمها على يد جيش الاحتلال، بكل ما يعنيه من انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي".

وأضافت "إن اجتماع العقبة من شأنه، في ظل الضغوط الأميركية والبريطانية، وتصاعد الفاشية الإسرائيلية، أن يشكل منعطفاً، لن يقطف منه شعبنا سوى المزيد من الويلات، والتي يتحدد هدفها الرئيس بالضغط على السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، للصدام مع المقاومة الشعبية".

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن "المشاركة في اجتماع العقبة، لم تنل موافقة اللجنة التنفيذية، بل هو قرار منفرد، اتخذته من جانب واحد، القيادة السياسية للسلطة، بما سيعكسه ذلك من تداعيات سلبية على الصف الوطني، وعلى قدرة اللجنة التنفيذية على أداء دورها، والعمل على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإسهام أكثر فأكثر في تشويه أداء المؤسسة الجامعة الممثلة في م. ت. ف. ومؤسساتها" وطالبت القيادة الفلسطينية بالتراجع عن قرار المشاركة في اجتماع العقبة باعتبارها خطوة تحمل في طياتها مخاطر جمة على الواقع السياسي الفلسطيني.