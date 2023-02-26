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تعرف على الحالة الجوية اليوم الأحد 26 فبراير 2023

تعرف على الحالة الجوية اليوم الأحد 26 فبراير 2023
تعرف على الحالة الجوية اليوم الأحد 26 فبراير 2023

غزة- الرسالة نت

تعرف على الحالة الجوية اليوم الأحد 26 فبراير 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الأحد، لطيفاً ومعتدلاً، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من المعدل السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يستمر الجو لطيفاً ومعتدلاً بشكل عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الأربعاء المقبل، لطيفاً ومعتدلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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