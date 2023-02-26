فلسطينيو أمريكا اللاتينية: مشاركة السلطة في لقاء العقبة تغطية على مجازر الاحتلال

أدان الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية بشدة مشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء العقبة الذي يعقد في الأردن اليوم الأحد.

وقال الاتحاد في بيان له، "إن اجتماع سلطة أوسلو مع القتلة الصهاينة وداعميهم الأمريكيين يشكل غطاء سياسيا لمجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع".

ودعا الاتحاد لوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وأكد رفضه المطلق لهذا السلوك الذي يستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية.

وطالب الاتحاد قيادة السلطة بوقف إدارة ظهرها للدم الفلسطيني المسفوك في ظل تواصل جرائم الاحتلال بحق مقدسات شعبنا الإسلامية والمسيحية ومخالفته لكافة الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.