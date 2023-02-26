التعليم: قرار تأجيل امتحانات التوجيهي سيكون نهاية الأسبوع

قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمة في وزارة التربية والتعليم أيوب عليان، الأحد، إن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) قيد الدراسة، وسيكون هناك قرار نهاية الأسبوع الجاري جراء مواصلة المعلمين لإضرابهم.

ورجح عليان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين الرسمية)، أن يتم إلغاء جدول الامتحانات، وتحديد موعد جديد عندما تنتظم العملية الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستضطر إلى اللجوء لمثل هذا الخيار رغم قسوته على الوزارة والطلبة والمعلمين.

وأشار إلى أنه سيكون لذلك تأثيرات على التحاق الطلبة بالجامعات، وخاصة الخارجية منها.