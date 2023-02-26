إصابتان بجرائم إطلاق نار في النقب

أصيب شخص، صباح اليوم الأحد، بجراح جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مفترق (السقاطي) في منطقة النقب.

وعُلم أن المصاب مدير مدرسة سابق، ووصلت الطواقم الطبية للمصاب ونقلته إلى مستشفى (سوروكا) لاستكمال العلاج في مدينة بئر السبع، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وزعمت الشرطة (الإسرائيلية) بأنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية بأن جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في قرية أم بطين، أسفرت عن إصابة شاب بجراح.

وتتصاعد عمليات إطلاق النار في الداخل المحتل، حيث قُتل 23 فلسطينيًا منذ مطلع عام 2023 برصاص العنف والجريمة.

المصدر: الجرمق