العامودي: ندعو الشباب الثائر لمقارعة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة

دعا رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس، علي العامودي، الشباب الثائر لمقارعة المحتل بكل الوسائل المتاحة.

وقال العامودي خلال كلمة له في فعالية طلابية نصرة للأسرى ودعما للمقاومة في الضفة العربية، إن طلبة غزة يحتشدون اليوم تجديدًا للعهد والبيعة والوعد لأسرانا البواسل الذين يواجهون عدوان الاحتلال.

وأضاف: "نشاهد اليوم المأزق التاريخي الذي يعيشه الكيان الغاصب خاصة بعد معركة سيف القدس، هذا الواقع يدفعنا لأن نتمسك أكثر بثورتنا ومقاومتنا".

وتابع: "إن شعبنا -وهو يخوض اليوم غمار المواجهة- بحاجة أكثر للوحدة، وهي دعوة لمزيد من الوحدة بين أبناء المقاومة، أنتم أمل شعبكم وعليكم ينعقد أمل التحرير والعودة".

وأكد أن أسرانا يواجهون بكل بطولة فاشية الاحتلال المجرم.

وشدد على أن جرائم العدو لا تجلب له إلا الدماء في كل مكان في كيانه المؤقت.

وطالب بالمزيد من وحدة الميدان؛ فالمقاومة أمل شعبنا بالتحرير والعودة.