غزة: لقاء للفصائل والمكونات الشعبية رفضاً للاجتماع الأمني في العقبة

تنظم الفصائل الفلسطينية والمكونات الشعبية والمدنية لقاءً وطنياً جامعا اليوم الأحد 12:30 في مدينة غزة رفضاً للاجتماع الأمني في العقبة ومشاركة السلطة فيه.

وقال خالد البطش القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في كلمة افتتاحية للمؤتمر إن لقاء العقبة يأتي انعقاده كعربون صفح عن جرائم المحتل في نابلس وجنين وغطاء لكل الممارسات القمعية والعنصرية بحق فلسطينيي الداخل ولتمرير ممارسات الاحتلال بحق الأسرى.

وأضاف: "نرفض هذا اللقاء الأمني وندين المشاركة فيه وندعو للحذر الشديد من مخرجاته ".

وحذر من تشكيل ما يسمى بجيش السلام لإحباط الثورة في فلسطين.