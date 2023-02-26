هل سيحدث زلزال في مصر؟

هل سيحدث زلزال قريب في مصر،، إليك التفاصيل..

صباح يوم الجمعة شعر عدد من سكان المحافظات المصرية، بهزة أرضية قوية، وعلى الرغم من أن مركز الزلزال كان على بعد أكثر من 150 كليلو متر من العامة إلا أن سكان القاهرة والجيزة شعروا بالهزة، فبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية فإن الهزة

الأرضية وقعت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر على بعد 27 كيلو متر شمال السويس في مصر وعمق 10 كيلومتر.

مركز الهزة الأرضية

الحدير في الذكر أن الهزة التي ضربت مصر هو أن مركزها كان داخل الأراضي المصرية، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية تأثرت مصر بالعشرات من الزلازل التي ضربت جزر البحر المتوسط، إلا أن الزلازل التي وقعت بالداخل لا تتعدى الـ 5 زلازل.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قال أن الزلزال الذي جاء بقوة 5 ريختر وهي أعلى درجات المتوسط، شعر به سكان الغردقة ومدن محافظة البحر الأحمر، والمحافظات الصعيدية المقابلة لها، مثل المنيا وأسيوط، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 15 تابعا

للزلزال، مشيرا إلى أن منطقة خليج السويس وخليج العقبة معروف أنها مناطق نشاط زلزال، وليس منطقة حزام زلزالي.

زلزال مصر اليوم الجمعة

وقع زلزال يوم الجمعة شمال السويس وأثر على العديد من محافظات مصر وكان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، أثار انتباه العديد من المواطنين الذين عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي من مخاوفهم من تعرض مصر لزلزال مدمر على غرار الذي

ضرب تركيا وسوريا مطلع الشهر الجاري، وخبق أكثر من 50 ألف قتيل، حيث أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 43 ألفا و556 قتيلا، فيما أعلنت الحكومة السورية أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 1414

قتيلا و2357 مصابًا، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

البحوث الفلكية: مصر آمنة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل، حيث إن النشاط الزلزالي في مصر متوسط، موضحا أنّ زلزال 1992 هو الأشهر نتيجة الدمار الذي خلّفه.

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