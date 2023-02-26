إليك رابط بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير, تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز يلا شوت ، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة نانت ضد يوفنتوس 2023.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، ضمن الدوري الأوروبي.
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مباراة هوتسبيرو تشيلسي
وتنطلق مباراة هوتسبيرو تشيلسي الدوري الانجليزي، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة،
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القنوات الرياضية
تردد قناة Aea 2023
قمر نايل سات
- 11636
-11638
-11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد:12383.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على نايل سات
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: عمودي.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عرب سات
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب أفقي.
تردد: 12418
تردد قناة AEA المفتوحة
قمر نايل سات
11636
11638
11639
معدل الترميز 27500
أفقي.
كما تنقل عدد من القنوات الأوربية الحاصلة على حقوق البث، وجاءت كما يلي.
- Sport TV2 Portugal
- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 HD Slovenija
- Sport Klub 1HD Croatia
- Diema Sport 2 HD
- beIN Sports HD 1 English
- SuperSport HD 2 alb
- Match Football 2
- Sport TV5 Portugal
- Foot+ Multisports 5
- Nova Sport 2 CZECH