بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية يلا شوت،، من المقرر أن تنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد الموافق 26_فبراير_2023

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد

يحتضن استاد ويمبلي مباراة قوية ومثيرة تجمع بين فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك ضمن منافسات نهائي كاس الرابطة الإنجليزية 2023.

حيث يدخل المان يونايتد لقاء اليوم بحثًا عن اللقب والتواجد على منصة التتويج للمرة السادسة فى تاريخه، أما نيوكاسل، الذي تم الاستحواذ عليه من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2021، فيسعى إلى أن يكون لقب كأس الرابطة الإنجليزية

للمحترفين بداية العهد الجديد للنادي، والتأكيد على أن ثورة التصحيح مستمرة تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

القنوات الناقلة

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس كاراباو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيذاع النهائي عبر شاشتها و المتمثلة فى قناة beIN Sports HD 1 Premium.

وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث مواجهة مانشستر يونايتد و نيوكاسيل فى نهائى كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على قناة beIN Sports HD 1.

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