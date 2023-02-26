عملية حوارة.. أول تعقيب من وزير الجيش (الإسرائيلي)

عقّب وزير الجيش (الإسرائيلي) يوآف غالانت مساء يوم الأحد، على عملية حوارة في نابلس التي أسفر عنها مقتل (إسرائيليين).

وقال وزير الجيش، يوآف غالانت في تعقيبه على عملية حوارة: "أجريت قبل قليل تقييما للوضع وأوعزت للقوات الأمنية بزيادة أنشطتها في الضفة الغربية بشكل عام، وفي نابلس على وجه الخصوص- سوف نصل إلى القتلة ونصفي معهم الحساب".

وأوضح غالانت: "أمرت بتعزيز قواته العسكرية في الضفة وخاصة قرب المستوطنات والطرق الاستيطانية وتركيز جهود الدفاع عنها إلى جانب زيادة العمليات الاستخباراتية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة الاستباقية لإحباط أي هجمات (..) سنصل إلى الإرهابيين ونصفي معهم الحساب". وفق تعبيره

وأعلنت إذاعة الجيش، رسميًا، مقتل مستوطنين إثنين، بعد ظهر اليوم الأحد، جرّاء عملية إطلاق نار وقعت شمال عينبوس في حوارة، جنوب نابلس .