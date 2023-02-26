متى موعد شهر رمضان2023،، مع بدء شهر شعبان، يبدأ المسلمون حول العالم في العد التنازلي لقدوم الشهر الأحب إلى القلب، وهو شهر رمضان المبارك. والترقب لموعد قدومه لاستقباله.

يُذكر أن شهر رمضان يتقدم من 10 إلى 14 يوماً تقريبا كل عام جديد عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة. لذا نحاول معرفة أول أيام الشهر الكريم في عامنا الحالي 2023.

أول أيام شهر رمضان

وتحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30، وذلك وفقا لقول رسول الله

(صلى الله عليه وسلم): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".

روابط ذات صلة:رسائل تهنئة رمضان 2023.. أجمل رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء

وتعقد المحكمة العليا السعودية جلسة تراءٍ لهلال شهر رمضان بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة، كما تستخدم أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي

موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، وتحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

وتتعرف الإمارات العربية المتحدة على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة

المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

🛑 بنيامين نتنياهو:

"لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مع الوزير إيتمار بن غفير، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية ​​والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن (إسرائيل)"#فلسطين #قمة_العار #قمة_العقبة — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 26, 2023

هذا ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم

لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين، وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023.

موعد عيد الفطر

ومن المقرر إذا أتم رمضان 2023 شهرا كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 أبريل، ولكن إذا أثبت استطلاع هلال شهر شوال أن يوم 29 رمضان هو المتمم للشهر، يكون يوم الجمعة 21 أبريل هو أول يوم لعيد الفطر المبارك.

روابط ذات صلة: رمضان 2023.. تعرف على عدد ساعات الصيام في القاهرة