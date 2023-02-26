أسعار الذهب اليوم الأحد 23 فبرارير2023،، تواصل أسعار الذهب في هبوط بمصر، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هو الأكثر مبيعًا في مصر 1678جنيها في تداولات اليوم بدون إضافة مصنعية أو أي رسوم، وبلغت قيمة الهبوط جنيهين فقط في التداولات بسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:





عيار 18 سجل 1440 جنيها.



عيار 21 سجل 1680 جنيها.



عيار 24 سجل 1920 جنيها.



الجنيه الذهب 13440 جنيها.



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هبوط الذهب عالميًا

شهدت أسواق الذهب العالمية هذه الفترة هبوط على أسعار السلع بشكل عام بعد أن عاد الدولار الأمريكي للارتفاع بدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم القوية، انخفضت أسعار

أونصة الذهب العالمية خلال الأسبوع المنتهي يوم أمس الجمعة بنسبة 1.6% لتغلق عند المستوى 1810.77 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1808.85 دولار للأونصة، مسجلة انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بينما على مستوى شهر

فبراير حتى يومنا هذا خسر الذهب 117 دولار من قيمته منخفضاً بنسبة 6.1%.

وفي المقابل شهد الدولار الأمريكي ارتفاع كبير في الأسواق ليسجل 5 أسابيع متتالية من الارتفاع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2%.

وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه يوم الأربعاء الماضي والذي يناقش تفاصيل اجتماعه الأخير بداية فبراير الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 4.5% - 4.75%، أن البنك مستمر في مواجهة التضخم حتى الوصول إلى الهدف عند 2% وذلك عن طريق الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

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