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عقب بيان قمة العقبة الأمني

سموتريتش: بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يتوقف

سموتريتش
سموتريتش

الرسالة نت - القدس المحتلة

قال وزير المالية (الإسرائيلية) بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية لن يتوقف ولو ليوم واحد، وتأتي سموتريتش عقب انتهاء القمة الأمنية التي عقدت في العقبة بحضور مصر والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة والأردن المستضيفة للقمة الأمنية.

وبحسب موقع 0404 العبري، فإنه تم الاتفاق خلال القمة التي تم عقدها في الأردن على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر بموافقة إسرائيل

وردا على ذلك عقب سموتريتش على التقارير، وقال: "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو حتى ليوم واحد، هذا اختصاصي".

وأضاف: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لمكافحة الإرهاب في جميع مناطق الضفة الغربية دون أي قيود وسنؤكد على ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء".

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