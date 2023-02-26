موعد مباراة برشلونة اليوم ضد الميريا في الدوري الاسباني 2023 يلا شوت

يفتح ملعب ألعاب البحر الابيض المتوسط أبوابه لاستضافة مباراة قوية تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيره فريق الميريا،وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الاسباني 2023.

ترتيب برشلونة والميريا في الدوري الاسباني

يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 59 نقطة ،بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة برشلونة والميريا في الدوري الاسباني ،عبر قناة بي ان سبورت 1 , بصوت المعلق خالد الحدي.

موعد مباراة برشلونة والميريا في الدوري الاسباني

يواجه فريق برشلونة والميريا ،مساء اليوم الاحد 26 فبراير ،وذلك ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الاسباني 2023.

توقيت مباراة برشلونة والميريا في الدوري الاسباني

6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

7:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين.

8:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا والأردن.

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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