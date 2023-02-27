المؤتمر الشعبي 14 مليون: ترتيب البيت الداخلي وإجراء الانتخابات السبيل لمواجهة التحديات

عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون، اللقاء الوطني الحواري أمس الأحد في غزة ورام الله، أكد خلاله الحضور على أن ترتيب البيت الداخلي وإجراء الانتخابات الشاملة السبيل لمواجهة التحديات الوطنية.

وحضر المؤتمر مشاركون من الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات.

وقال عضو المؤتمر المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون سهيل السلمان إن المؤتمر ناقش كيفية عزل الحكومة ومشاركتها في قمة العقبة الذي سيجري تداول الترتيبات الأمنية خلالها، مشيرا إلى أنها ستكون على حساب الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وأوضح السلمان بأن المؤتمر سيركز على إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني بالإضافة لإعادة بناء منظمة التحرير من خلال إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في جميع أماكن تواجد الشعب لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وأدواتها في المنطقة.

وفي السياق، قال عضو المؤتمر المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون زياد عمرو إن المؤتمر ركز على كيفية مواجهة ما تقوم به السلطة الفلسطينية، قائلا أنها "فاقدة للشرعية" وتستمر في عملية التنسيق رغم الظروف الحالية التي يعاني منها المواطنين.

وأوضح عضو المؤتمر المؤتمر الشعبي الفلسطيني-14 مليون عمر عساف إن المؤتمر يناقش الوضع الداخلي الفلسطينية، بدءا من كيفية تحقيق الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد الشعب في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وتصدي المقاومة له وحالة " التفريط" التي تُجسد في قمة العقبة.

المصدر: وطن