أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023،،شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، انخفاضًا بسيطًا مقارنةً بأمس

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سعر الذهب اليوم في سوريا

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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 146.371 ليرة، ما يعادل 58.27دولار

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 134.174 ليرة، ما يعادل 53.41 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 128.078 ليرة، ما يعادل 50.99 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 109.780 ليرة، ما يعادل 43.70 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.384 ليرة، ما يعادل 33.99 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 73.185 ليرة، ما يعادل 29.14 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.552.137 ليرة، ما يعادل 1.812دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.024.621 ليرة، ما يعادل 407.90دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 146.370.955ليرة، ما يعادل 58.270 دولار.

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