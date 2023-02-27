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أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023

أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023
أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023

الرسالة نت

 

أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023،،شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، انخفاضًا بسيطًا مقارنةً بأمس

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سعر الذهب اليوم في سوريا

 

 

 

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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 146.371 ليرة، ما يعادل 58.27دولار

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 134.174 ليرة، ما يعادل 53.41 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 128.078 ليرة، ما يعادل 50.99 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 109.780 ليرة، ما يعادل 43.70 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.384 ليرة، ما يعادل 33.99 دولار.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 73.185 ليرة، ما يعادل 29.14 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.552.137 ليرة، ما يعادل 1.812دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.024.621 ليرة، ما يعادل 407.90دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا: 146.370.955ليرة، ما يعادل 58.270 دولار.

 

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