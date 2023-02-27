أسعار الذهب في سوريا يوم الاثنين 27 فبراير 2023،،شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، انخفاضًا بسيطًا مقارنةً بأمس
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سعر الذهب اليوم في سوريا
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سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 146.371 ليرة، ما يعادل 58.27دولار
سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 134.174 ليرة، ما يعادل 53.41 دولار.
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 128.078 ليرة، ما يعادل 50.99 دولار.
سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18: 109.780 ليرة، ما يعادل 43.70 دولار.
سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 85.384 ليرة، ما يعادل 33.99 دولار.
📸 #صور جوية تظهر جرائم المستوطنين في بلدة حوارة جنوب #نابلس.#PaulFury #الهلال_الدحيل #حمله_تبليك_ياسر_الفيصل #السيسي_خلاها_مجاعه #بيان_الشيخ_الخليلي_يمثلني #صباح_الخيرᅠ #قمة_العار #بيان_وزير_العمل #نهائي_دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/OtSB9ONKSM— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 27, 2023
سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 73.185 ليرة، ما يعادل 29.14 دولار.
سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.552.137 ليرة، ما يعادل 1.812دولار.
سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.024.621 ليرة، ما يعادل 407.90دولار.
سعر كيلو الذهب في سوريا: 146.370.955ليرة، ما يعادل 58.270 دولار.
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