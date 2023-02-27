قتيل و69 جريح جراء انهيار زلزال ملاطية اليوم،،أعلنت السلطات التركية عن مقتل شخص وإصابة 69 آخرين، وانهيار عدد من المباني جراء الزلزال الذي ضرب ملاطية جنوب البلاد اليوم الاثنين.

وتسبب الزلزال الذي هز مدينة ملاطية وبلغت قوته 5.7 درجة بمقياس ريختر، في انهيار 22 مبنى.

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وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدّر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

مئات المصابين يتلقون العلاج

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية: إن تم تحديد بعض المباني المنهارة بفعل الزلزال الأخير وتم ارسال فرق البحث والإنقاذ الى المنطقة وبدأنا العمل.

كما دعت السكان في ملاطية إلى الابتعاد عن المباني المتصدعة والمتضررة إثر الزلزال وعدم دخولها، حفاظا على سلامتهم.

في وقت لاحق، أعلنت السلطات التركية عن إصابة 20 شخصا بجروح إثر الهزة الأرضية التي ضربت ملاطية، فيما قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إنها تلقت 25 إشعارا وأن فرقها تتواجد في منطقة الزلزال، حيث تتواصل أعمال البحث والإنقاذ في 5 مبان.

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