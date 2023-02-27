المرصد المغربي للرسالة: قمة العقبة دليل فشل الاحتلال في لجم عنفوان الفلسطينيين

عدّ عزيز هناوي، الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قمة العقبة التي عقدت أمس الإثنين بمشاركة السلطة والاحتلال وأطراف عربية ودولية، بمنزلة تعبير عن الفشل الصهيوني في لجم عنفوان الفلسطينيين.

وأكدّ هناوي لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال ومن خلفه واشنطن، ما كان ليأتي للعقبة لو كان قادرا على ضبط الميدان".

وأضاف: "أن أمريكا ضغطت على أدواتها في العواصم المشاركة بالتطبيع وعلى سلطة أوسلو؛ للمشاركة في الاجتماع بغرض انقاذ حكومة نتنياهو وضبط الأوضاع ضمن إجراءات أمنية دون أفق سياسي".

وذكر أن القمة تشبه القمم التي عقدت في وقت سابق كقمة شرم الشيخ عام 96 ، بعد عمليات الثأر للمهندس الشهيد يحيى عياش، وكلها فشلت ولم تحقق الأمن للاحتلال.

وأشار هناوي إلى أن هذه القمة بمنزلة انكشاف متجدد للمنظومة العربية الرسمية، بأنها أصبحت مجرد أدوات وظيفية أمنية دون أفق سياسي.

وشبّه هناوي السلطة بجيش لحد وسعد حداد اللذان حكما تحت السيطرة الصهيونية في جنوب لبنان.

وشددّ على أنّ الصراع انتقل الى إعادة ترتيب عناصر توازن الرعب لصالح المقاومة، مقابل مجتمع صهيوني متفكك منقسم تائه بدون قيادة منسجمة.

وختم بالقول: "القمة فقط خدمة أمنية مجانية للاحتلال بتوجيه أمريكي، مشيرا إلى أن ترقب غزة للمواجهة يمثل تحديا آخر للاحتلال وحكومته.