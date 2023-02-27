تركيا تبدأ ببناء 309 آلاف منزل في مناطق الزلزال

شرعت السلطات التركية في بناء نحو 309 آلاف منزل بعد الانتهاء من المسوحات الأرضية في المناطق التي ضربها الزلزال في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الحكومة "تدرك كل شيء بخصوص آثار الزلزال، وإنها تواصل العمل المكثف للقيام بالإجراءات اللازمة".

وأضاف أردوغان أنه "بسبب التأثير المدمر للزلزال وظروف الطقس السلبي في الأيام الأولى للزلزال في أدي يامان، لم يتم العمل بالشكل المطلوب".

وأكد أن حكومته "لن تسمح باستمرار معاناة منكوبي الزلزال"، مشيرا إلى وقوع 10 آلاف هزة ارتدادية منذ 6 فبراير/ شباط الجاري.

ونبه إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 44 ألفا و374، وأن أكثر من 115 ألف مواطن تم إنقاذهم من تحت الأنقاض.

وقال إن تركيا "لن تنسى أي شخص وقف بجانبها بإخلاص في هذه الأيام الصعبة، وإنهم سيحفظون ذلك في ذاكرتهم وقلوبهم".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي أن نحو 2.2 مليون شخص غادروا 11 مقاطعة متضررة منذ أن ضرب المنطقة زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في السادس من فبراير.