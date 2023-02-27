"يوتيوب ميوزيك" يدخل عالم البودكاست الصوتي والمرئي

أعلنت خدمة "يوتيوب ميوزيك" YouTube Music التابعة لجوجل عن الإطلاق القريب لخدمة برامج البودكاست في المنصة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر Hot Pod Summit المتخصص بمناقشة تقنيات الصوت الذي انعقد اليوم في مدينة نيويورك.

وقالت الشركة إن الخدمة التي ستتوفر مبدئيًا للمستخدمين في الولايات المتحدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الاستماع إلى برامجهم المفضلة في أي مكان، وستدعم تشغيل برامج البودكاست المسجّلة بصيغة الفيديو أو الصوت، مع إمكانية متابعة الاستماع إلى برامج الفيديو في الخلفية أو عند إغلاق شاشة الهاتف.

ومع أن يوتيوب ميوزك هي خدمة مدفوعة أساسًا، سيكون الاستماع إلى برامج البودكاست مجانيًا بالكامل مع وجود فواصل إعلانية.

ولا تخطط يوتيوب لتوقيع اتفاقيات تهدف إلى تقديم برامج بودكاست حصرية للخدمة، وستسعى إلى تمييز خدمتها من خلال ميزة الاستماع إلى برامج الفيديو صوتيًا مع تقديم إمكانية الانتقال من الفيديو إلى الصوت خلال الاستماع.

وستوفر الشركة لصانعي محتوى الفيديو في يوتيوب أدوات جديدة ضمن واجهة تحرير مقاطع الفيديو "يوتيوب ستوديو" YouTube Studio، تتضمن إمكانية تحويل مقاطع الفيديو إلى برامج بودكاست لتوفيرها للمستمعين عبر تطبيق "يوتيوب ميوزيك".

وتخطط الشركة لاحقًا لدعم إمكانية رفع برامج البودكاست عبر خلاصات RSS مباشرةً إلى الخدمة، بشكل مشابه لما توفره خدمات البودكاست الأخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف يوتيوب عن مجموعة جديدة من الميزات، مثل إضافة الدبلجة الصوتية بلغات متعددة إلى مقاطع الفيديو وميزة إنشاء محطات الراديو في "يوتيوب ميوزيك".