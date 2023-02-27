الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
كاريكاتير
كاريكتير|| حوّارة والعقبة
27 فبراير 2023 . الساعة: 04:52 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278570
كلمات مفتاحية
الاحتلال
المقاومة
التنسيق الأمني
قمة العقبة
عملية حوارة
متعلقات
سقوط صاروخي كاتيوشا في ايلات والعقبة
سقوط 5 قذائف صاروخية في محيط "ايلات والعقبة"
أخبار رئيسية
غالانت يصادق على سلب مئات الدونمات لشق طريق استيطاني بنابلس
فؤاد للرسالة: السلطة لم تتوقف عن تنازلاتها منذ أوسلو
دعوات لمظاهرة حاشدة غداً في سخنين تنديداً بالاحتلال
أبو مرزوق: شعبنا يتجه نحو انتفاضة كبيرة
المرصد المغربي للرسالة: قمة العقبة دليل فشل الاحتلال في لجم عنفوان الفلسطينيين
أبناء البلد للرسالة: مشاركة السلطة بالعقبة تعني انخراطها في سفك الدم الفلسطيني
المزيد من كاريكاتير
حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
الأسير كريم يونس يعانق الحرية بعد 40 عاما في الأسر!!
محافظ نابلس يسيئ لأمهات الشهداء
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل