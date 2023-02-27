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^200 مثال: غزة العزة

كاريكتير|| حوّارة والعقبة

الرسالة نت - غزة

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الاحتلال المقاومة التنسيق الأمني قمة العقبة عملية حوارة

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