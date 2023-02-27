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^200 مثال: غزة العزة
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كاريكاتير
كاريكتير|| أريحا مش مريحة
27 فبراير 2023 . الساعة: 06:33 م
الرسالة نت - غزة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/278574
كلمات مفتاحية
نابلس
أريحا
حوارة
عملية فدائية
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