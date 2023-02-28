مصادر عبرية: قتيل أريحا جاء من أمريكا للالتحاق في صفوف جيش الاحتلال

كشف صباح الثلاثاء، عن هوية قتيل عملية إطلاق النار على شارع 90 الاستيطاني قرب أريحا مساء أمس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القتيل هو آلان جينليس (27 عامًا) وهو مواطن أميركي يحمل الجنسية (الإسرائيلية)، من سكان ولاية كونيتيكت.

وأشار إلى أنه وصل إلى (إسرائيل) للتطوع في جيشها.

قال الإعلام العبري، مساء اليوم الإثنين، إن مستوطنا قتل وأصيب 4 آخرون بعضهم بجراح حرجة جدا في عمليتي إطلاق نار قرب أريحا.

وفي عملية إطلاق النار الاولى، استهدف مقاوم سيارة للمستوطنين، وفتح النار صوبهأ، ما أدى لإصابة مستوطن ذكرت وسائل إعلام عبرية أن فرقا طبية (إسرائيلية) قدمت العلاج له، إلا أن إصابته ميؤوس منها، وأعلن لاحقا عن مقتله.

واصطدم منفذ العملية في البداية بسيارة المستوطن، ثم نزل وفتح النار، قبل أن ينسحب من المكان بسلام، في أسلوب مشابه لعملية حوارة البطولية التي قتل فيها جنديان صهيونيان.

وبعد وقت قصير، وقعت عملية إطلاق نار ثانية في منطقة قريبة من مكان العملية الاولى، وأسفرت عن إصابة 4 مستوطنين بينهم حالات خطرة.

ونوّه الإعلام العبري إلى أنّ قوات جيش الاحتلال تبحث عن المنفذ الذي انسحب من المكان بسلام، فيما قالت مصادر أخرى إنّ قوات الاحتلال قد اشتبكت معه.