القناة 13 العبرية: اعتقال مقدسي خطط لاغتيال (بن غفير) وخطف جثته

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن شابًا مقدسيًا خطط لاغتيال ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان.

وزعمت القناة 13 العبرية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت أحد سكان منطقة شرقي القدس، بتهمة تخطيطه لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال شهر رمضان القادم، حيث قام المشتبه به بجمع معلومات استخبارية عن بن غفير وتحركاته.

وأوضحت القناة، أن الشاب المقدسي خطط لسرقة لوحة ترخيص لشرطة الاحتلال لخطف الوزير بن غفير، وقتله في القدس، ومن ثم خطف جثته من أجل التفاوض عليها بعد ذلك، بحسب التحقيقات.

وزعمت أن المشتبه به التقى بعناصر مقاومة تقيم خارج البلاد وتلقى أموالا منها، حسب اعترافاته خلال التحقيق معه.