كتلة الخليل تستنفر الطلبة للمشاركة في دعايتها الانتخابية غدًا الأربعاء

استنفرت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل كافة كوادرها وأنصارها وطلبة الجامعة، للمشاركة في دعايتها الانتخابية الحاشدة غداً الأربعاء.

ودعت الكتلة الطلبة للتجمهر في ساحة الشريعة بالجامعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، للمشاركة في المسيرة الحاشدة قُبيلَ الدعاية المقررة الساعة العاشرة وأربعين دقيقة.

وتستعد الكتلة في جامعة الخليل لخوض انتخابات مجلس الطلبة، المقررة يوم الخميس المقبل الموافق الثاني من آذار/ مارس، على قاعدة تشكيل مجلس طلبة قوي وموحد من كافة الأطر الطلابية الممثلة في المؤتمر العام، وفق مبدأ الشراكة في التمثيل والعطاء.

وأكد ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل محمد شروف، أن الكتلة ماضية في خدمة الطلبة والمشاركة في انتخابات مجلس الطلبة، رغم التضييق والملاحقة المتواصلة على أبناء الكتلة في الجامعة.

وأوضح شروف أن هناك تدخلات خارجية للضغط والتضييق على الطلبة والعمل على تهديدهم من الخارج، سواء من الاحتلال (الإسرائيلي) أو أجهزة أمن السلطة.