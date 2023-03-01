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الزهار: قمة العقبة لا تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال

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الزهار.jpg

غزة- الرسالة نت

قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي محمود الزهار إن القمة الأمنية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية لن تغير من طبيعة الصراع مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وأضاف الزهار في مؤتمر صحفي للجنة السياسية اليوم الأربعاء، أن توقيت انعقاد القمة الأمنية في العقبة يأتي في ظل المشاكل الداخلية في الكيان (الإسرائيلي).

وأكد أن جميع القوى الوطنية ترفض انعقاد قمة العقبة لأنه يشكل خطر على القضية الفلسطينية.

وأدان مشاركة السلطة في قمة العقبة.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه ضد شعبنا في الضفة والقدس.

وطالب أهلنا في الضفة الغربية والقدس إلى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال على جرائمه.

كما دعا أحرار العالم لمقاطعة الاحتلال.

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السلطة الاحتلال المجلس التشريعي العقبة

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