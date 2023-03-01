انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل تنطلق غدًا الخميس

وسط منافسة طلابية واسعة، تنتطلق يوم غد الخميس، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة الخليل، بمشاركة 4 كتل طلابية، أبرزها كتلتي "حماس" و"فتح"، وذلك بعد انقطاع الانتخابات في الجامعة منذ أربع سنوات.

وأعلنت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الخليل، عن إجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، في حين تجري الدعاية الانتخابية للكتل الطلابية، اليوم الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في ملعب الجامعة.

وتحتدم أجواء الانتخابات في جامعة الخليل في ظل تنافس كبير بين كتلتي "حماس" و"فتح" إلى جانب كتلة تجمع اليسار، وكتلة جبهة النضال الشعبي، وذلك بعد آخر انتخابات شهدتها الجامعة عام 2019.

عميد شؤون الطلبة في جامعة الخليل صلاح الشروف، قال إن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ستجري في جو ديمقراطي وحضاري، وطواقم جامعة تواصل العمل لإنجاح هذا العرس الديموقراطي، وأن تسير الأمور بنجاح وصولاً لنتائج مرضية للجميع.

ويوجه "الشروف" دعوته لطلبة جامعة الخليل للمشاركة الواسعة؛ للتعبير عن خيارهم في تشكيل اتحاد مجلس الطلبة، في ظل أن آخر انتخابات لمجلس الطلبة عقدت عام 2019، مرجعًا ذلك لتعذر إجرائها بسبب جائحة كورونا والظروف الصعبة التي رافقتها.

وأوضح هناك 4 كتل طلابية تتنافس على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة، وهي "كتلة الشبيبة الطلابية" التي تمثل حركة "فتح"، و"الكتلة الإسلامية" الإطار الطلابي لحركة "حماس"، وكتلة "تجمع اليسار"، تحت اسم "وطن حر" وتضم قوى الشعبية والديموقراطية والمبادرة الوطنية، إضافة لكتلة نضال الطلبة التي تمثل "جبهة النضال الشعبي".

وحسب "الشروف"، فإن قرابة 7500 طالب من طلبة جامعة الخليل يحق لهم الانتخاب، لاختيار الكتلة الطلابية التي ستشكل مجلس اتحاد الطلبة.

واعتبر أن أهمية إجراء ونجاح انتخابات مجلس الطلبة في جامعة الخليل، تكمن في أن الجامعة أولى الجامعات الفلسطينية التي تعلن عن عقد الانتخابات لمجالس الطلبة، كونها ممارسة ديمقراطية، وحق طلابي ونعلم أن طلبتنا على قدر كبير من الوعي لإنجاح الانتخابات.

وكالات