الاحتلال يعلن اعتقال 7 فلسطينيين وإصابة 5 بجراح متفاوتة بأريحا

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، 6 مواطنين فلسطينيين؛ أحدهم مصاب بجراح حرجة، من مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدنية أريحا، شرق الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية أن جيش الاحتلال اعتقل ظهر اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا، بعد إطلاق النار عليه وإصابته، كان على متن دراجة نارية في مخيم عقبة جبر. منوهًا إلى أن إصابته "حرجة جدًا".

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال منع طواقم الإسعاف الفلسطيني التابعة لـ "الهلال الأحمر" من نقل الإصابة للمستشفى، واعتقله مصابًا بجراح خطيرة ونقله عبر مركبة عسكرية لجهة غير معلومة.من جانبه قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم عقبة ستة مواطنين بينهم أربعة أشقاء ونجل أحدهم، وجريح خلال العملية العسكرية التي نفذتها اليوم.

وأوضح نادي الأسير أن المعتقلين الأشقاء هم: عبد الناصر موسى شلون (55 عامًا) عضو مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني، ومحمد (47 عامًا)، ونجله صالح (24 عامًا)، وماهر (44 عامًا)، وعامر (39 عامًا)، وجميعهم أسرى سابقون.

وشمل الاعتقال الجريح محمود جمال حمدان، الذي اعتقله جنود الاحتلال بعد إطلاق النار عليه.

واقتحم جيش الاحتلال وقوات خاصة إسرائيلية مخيم عقبة جبر، وحاصرت منزلًا في المخيم؛ قبل تنسحب من المخيم بشكل كامل عقب مواجهات "عنيفة" اندلعت في المكان وأسفرت عن عدة إصابات.

وأفاد سكان محليون من مخيم عقبة بأن مواجهات "عنيفة" اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال؛ الذين أطلقوا وابلًا من الرصاص الحي وقنابل الغاز، تزامنًا مع رشق آليات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

ولفتت المصادر النظر إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، قبل أن تًعزز تواجدها العسكري داخل أزقة المخيم بعدة آليات ومصفحات إسرائيلية.

من جانبها، أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص، واحدة منها خطيرة في البطن، جراء اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

ونوهت الجمعية الطبية في تصريح مقتضب لها، أن جيش الاحتلال "يعيق وصول سيارة الإسعاف إلى المخيم".

وبيّنت مصادر طبية من مستشفى أريحا الحكومي، أن الطواقم الطبية تعاملت مع إصابة شاب فلسطيني بمنطقة الرأس. لافتة إلى أن الإصابة كانت بعيار معدني مغلف بالمطاط.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "خلال النشاط تم رصد إصابة لمسلح حاول الفرار خلال عملية الاعتقال، كما تم ضبط وسائل قتالية كانت بحوزة المعتقلين".

وذكر موقع "خدشوت هشيتخ" الإسرائيلي، أن "العملية في مخيم عقبة جبر استهدفت اعتقال خلية لحركة حماس والتي نفذت عملية إطلاق النار الأخيرة في أريحا بداية الأسبوع".‏