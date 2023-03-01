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إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين بغرق قبالة سواحل اليونان

الرسالة نت - وكالات

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إنه تم انتشال جثتين وإنقاذ 4 فلسطينيين، إثر غرق قارب، صباح اليوم الأربعاء، قبالة السواحل اليونانية.

وأوضح (الديك) خلال تصريح صحفي، أنه ووفقا للمعلومات الرسمية المتوفرة لدى سفارة فلسطين لدى اليونان، فإن 27 مهاجرًا كانوا على متن القارب الذي غرق، مؤكدًا أنه تم إنقاذ 24 مهاجرًا منهم، بينهم ٤ فلسطينيين.

وأكد أنه تم انتشال جثتين، فيما لا يزال مهاجر في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أن السفارة الفلسطينية تتابع مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة مزيد من التفاصيل، وستعلن عن أية معلومات جديدة بالخصوص.

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