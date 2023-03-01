إيران تطرد اثنين من الدبلوماسيين الألمان

أمرت إيران اليوم الأربعاء دبلوماسيين ألمان بمغادرة البلاد ردا على تحرك مماثل من جانب ألمانيا الأسبوع الماضي.

وجاء طرد برلين لدبلوماسيين إيرانيين احتجاجا على حكم إيران بالإعدام على المعارض الألماني الإيراني جمشيد شارمهد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني اليوم الأربعاء إن ألمانيا تتدخل في "الشؤون الداخلية والقضائية" لإيران.

واتهمت إيران شارمهد بقيادة الجناح العسكري لجماعة مؤيدة للملكية، وهو ما نفته أسرته.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، بعد صدور الحكم الأسبوع الماضي، إن شارمهد اعتقل في "ظروف مشكوك فيها للغاية" وأنه "لم يسبق له مثيل في محاكمة عادلة".

وفي 21 فبراير/ شباط المنصرم، حكم القضاء الإيراني على شارمهد بتهمة "التورط باعتداء إرهابي على مسجد عام 2008 وتنفيذ هجمات أخرى في إيران"، وهو ما اعتبرته برلين "غير مقبول على الإطلاق".

واعتقلت السلطات الإيرانية جمشيد شارمهد في أغسطس/آب 2020.