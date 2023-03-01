مساعدة مالية تتجاوز 1000 جنيه شهريا.. تعرف على المستفدين

مساعدة مالية تتجاوز 1000 جنيه شهريًا،،تعرف على المستفدين. مستحقي معاش تكافل وكرامة تم زيادتهم من جانب وزارة التضامن الإجتماعي ليصل إجمالي عدد المستحقين إلي مليون شخص من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

قيمة معاش تكافل وكرامة



أقرت وزارة التضامن الإجتماعي 1000 جنيه كقيمة معاش تكافل وكرامة، كما يتيح معاش تكافل وكرامة الحصول على الدعم التمويني ومجانية التعليم.

فيما أفادت الوزارة أن وصل عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى مليون شخص ، وتفحص وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة دكتورة نيفين القباج جميع الطلبات التي تقدم من أجل الإستفادة من معاش تكافل وكرامة .

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أسباب الرفض



وضحت الوزراة أسباب رفض المعاش يرجع إلى أن يكون المقدم للحصول على قيمة معاش تكافل وكرامة أن يكون يعمل في القطاع الخاص سواء مؤمن عليه أو غيره ، أن يكون لديه عقار بهدف الإستثمار ، يعمل على قوة الشرطة أو القوات المسلحة ويتقاضى معاش .

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طلبات إحاطة لوزيرة التضامن



قدم عدد من أعضاء مجلس النواب عدة طلبات إحاطة لوزيرة التضامن التي أكدت على فحص جميع طلبات معاش تكافل وكرامة للوصول إلي مستحقيه .

قائلة: “فيه مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة وتم رفض الطلب ، ولوعايزين تزودوا أعداد مستفيدي تكافل وكرامة، أنتم من توافقون على الموازنة”

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