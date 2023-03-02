نتنياهو يشبه التظاهرات ضد حكومته بأفعال المستوطنين في حوارة

شبه رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المتظاهرين الذين خرجوا ضد سياسات حكومته فيما يتعلق بـ "الإصلاحات القضائية"، بالمستوطنين الذين أحرقوا منازل الفلسطينيين في بلدة حوارة.

واتهم نتنياهو في مؤتمر صحفي، المتظاهرين بأنهم يجرون (إسرائيل) إلى الفوضى، مؤكدًا أن حكومته لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء بهذا الصدد.

وقال نتنياهو: "لن نقبل بالعنف لا في حوارة، ولا في تل أبيب".

وعبر زعيم المعارضة (الإسرائيلية) يائير لابيد عن رفضه لهذه التصريحات، ووصفها بالخطيرة والتي تحرض على القتل وتتسبب بالفتنة، واصفًا ما جرى في حوارة بأنها "مجزرة إرهابية".

قدس