ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم قطاري اليونان إلى 38

ارتفعت حصيلة قتلى حادث تصادم بين قطارين في وسط اليونان مساء الثلاثاء إلى 38، بينما لا يزال 57 شخصا في المستشفيات، حسبما ذكرت خدمة الإطفاء اليونانية اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه تم إدخال ستة أشخاص في العناية المركزة.

وقال فاسيليوس فاتراكوجيانيس المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية في مؤتمر صحفي، إنه مع استمرار عملية البحث والإنقاذ بالقرب من مدينة لاريسا، من المتوقع أن يزداد عدد القتلى.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب متلفز إلى الأمة مساء اليوم إن معظم ضحايا أسوأ حادث قطار في اليونان هم من الشباب الذين تطالب عائلاتهم الآن بإيضاحات.

وقد تم إعلان الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام.