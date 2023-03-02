بدء الاقتراع بانتخابات جامعة الخليل والكتلة الإسلامية تدعو لأوسع مشاركة

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل صباح اليوم الخميس، وسط مشاركة من الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

ودعت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل كافة كوادرها وأنصارها وطلبة الجامعة، لأوسع مشاركة في الانتخابات الطلابية بعد غياب لأربع سنوات، مشددة على ضرورة أن يختار الطلبة الأجدر في تمثيلهم وحماية حقوقهم.

وأعلنت الكتلة في برنامجها الانتخابي، أنها ستقوم بتشكيل مجلس طلبة قوي وموحد من كافة الأطر الطلابية الممثلة في المؤتمر العام، وفق مبدأ الشراكة في التمثيل والعطاء.

وقال ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل محمد شروف إننا "ماضون في خدمة الطلبة والمشاركة في انتخابات مجلس الطلبة، رغم التضييق والملاحقة المتواصلة".

وأوضح شروف أن هناك تدخلات خارجية للضغط والتضييق على الطلبة والعمل على تهديدهم من الخارج، سواء من الاحتلال أو أجهزة السلطة.

ويشارك في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل 4 كتل طلابية، أبرزها كتلتا حماس وفتح، وذلك بعد انقطاع الانتخابات في الجامعة منذ أربع سنوات، ويحق لقرابة 7500 طالب وطالبة المشاركة في عملية الاقتراع، لاختيار ممثلين عن مجلس الطلبة الجديد.

ونفذت الكتل الطلابية دعايتها الانتخابية أمس الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في ملعب الجامعة، وتحتدم المنافسة بين الكتل المرشحة الأربعة، وهي الكتلة الإسلامية، والشبيبة الطلابية، وكتلة تجمع اليسار، وكتلة جبهة النضال الشعبي.

وتنبع أهمية الانتخابات الطلابية في جامعة الخليل لهذا العام، نظراً لأن آخر انتخابات جرت عام 2019، فيما ذكرت الكتلة الإسلامية أنها تراهن على الوعي الطلابي، وتؤكد أنها ستسير مع الطلبة بما يتوافق مع قدراتهم ووعيهم ومتطلباتهم الجامعية، إلى جانب العمل على تحقيق كافة مطالبهم.