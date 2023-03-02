تعرف على عدد ساعات الصيام في الدول العربية رمضان 2023، يتساءل الكثير من الأفراد مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، عن عدد ساعات الصيام.

والذي من المتوقع أن يصادف الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر مارس الجاري، ويتنظر الكثيرون الإعلان عن الموعد الرسمي من قبل دور الإفتاء والجهات المختصة.

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ساعات صيام رمضان 2023

تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان سيبدأ يوم الخميس 23 مارس الجاري، حيث بدأت بعض وزارات الأوقاف والشؤون الدينية في نشر إمساكية الشهر المبارك.

والتي تشير إلى عدد ساعات صيام رمضان 2023 في الدول العربية، حيث يتضح من خلال الاطلاع الأولي عليها أن غالبة تلك الدول سوف تصوم قرابة 15 ساعة.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في السعودية

تظهر إمساكية الشهر المبارك، في المملكة العربية السعودية، أن عدد ساعات صيام رمضان 2023، سوف تكون في أول أيامه قرابة 15 ساعة.

حيث تزيد عدد الدقائق مع مرور أيام الشهر الهجري، و تصل عدد الساعات في نهايته قرابة الخمسة عشر ساعة ونصف.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في فلسطين

تشير إمساكية رمضان أن عدد ساعات صيام رمضان 2023 في فلسطين سوف تكون في بداية قرابة 13 ساعة ونصف، فيما ستصل في نهايته إلى أكثر من 15 ساعة.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في قطر

حيث من المقرر أن تكون أول أيام الشهر المبارك قرابة 14 ساعة في قطر، فيما تصل في النهاية الى 14 ساعة و15 دقيقة.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في سلطنة عمان

من المتوقع أن تكون عدد ساعات صيام رمضان 2023 في سلطنة عمان مع بداية أول أيام الشهر المبارك قرابة 14 ساعة و20 دقيقة ، فيما قد تصل في نهاية أيام رمضان إلى 14 ساعة وعشرة دقائق.

وعلى سبيل الشعور المطمئن المُريح:

رمضان على الابوابّ اللهم بلغنا رمضان 💚 #رمضان_2023 pic.twitter.com/GU047RwWpF — ؏ـناق (@3na3_) March 2, 2023

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في العراق

سوف تكون 14 ساعة إلا سبعة دقائق في بداية شهر رمضان المبارك 2023، فيما تصل في نهايته إلى قرابة 15 ساعة متواصلة.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في الأردن

تشير إمساكية الشهر المبارك أن عدد ساعات صيام رمضان 2023 في الأردن، سوف تكون مع بداية أول أيامه 13 ساعة و36 دقيقة ، فيما قد تصل في نهاية الشهر المبارك إلى 14 ساعة ونصف تقريبا.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في مصر

يشير التقويم الهجري إلى أنها ستكون مع بداية الشهر الفضيل قرابة 14 ساعة متواصلة، فيما ستصل في نهاية رمضان إلى قرابة 14 ساعة ونصف.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في الكويت

يظهر التقويم الهجري المتبع خلال الشهر المبارك أن سكان المحافظات الكويتية سوف يصومون مع بداية رمضان قرابة 14 ساعة ونصف ، فيما ستصل في نهايته إلى 14 ساعة و20 دقيقة تقريبا.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في الإمارات

بينما يظهر التقويم الهجري المبني على إمساكية الشهر الفضيل أن عدد ساعات الصيام تصل تقريبا إلى 14 ساعة ونصف.

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في البحرين

وتشير إلى أن بداية رمضان سوف يصوم المواطنين قرابة 14 ساعة ونصف ، فيما تصل في نهايته الى 14 ساعة و20 دقيقة.

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