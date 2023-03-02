وفاة 3 أطفال بحادث دهس في مخيم شعفاط

أعلن الإسعاف (الإسرائيلي)، صباح الخميس، عن وفاة ثلاثة أطفال فلسطينيين أصيبوا بحادث دهس في مخيم شعفاط بالقدس بالمحتلة.

وأفاد شهود عيان أن سيارة مُسرعة في المخيم دهست ثلاثة أطفال (8 و4 و3 سنوات) فأصيبوا بجراح حرجة، ونُقلوا إلى مستشفيي "شعاري تسيديك" و"هداسا"، قبل الإعلان عن وفاتهم.

أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأوضح أنه تم تسليم الإصابات لوحدات العناية المكثفة على حاجز المخيم ونقلت للمستشفيات (الإسرائيلية).



وأوضحت مصادر في المخيم أن ضحايا حادث السير المأساوي 3 أشقاء، هم: منيسة عصام الرجبي (3 سنوات)، وثائر عصام الرجبي (4 سنوات)، وسيلينا عصام الرجبي (8 سنوات).