كيفية الاستعداد لشهر رمضان 2023 في الوطن العربي، تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان 2023، فيعد شهر العبادة والتقرب من الله بالدعاء والتضرع لله.

ويبحثن الكثير من السيدات في الوطن العربي، عن تحضيرات رمضان 2023، من شراء الأغراض المنزلية اللازمة وزينة المنزل، وتفريز المواد الغذائية والمشروبات وغيرها.

تحضير النفس لشهر رمضان 2023

التحضير الروحي لشهر رمضان 2023، يعد المسلم نفسه في شهر العبادة والدّعاء، من خلال وضع الخطط والبرامج الّتي تتيح تنظيم الوقت واستغلال أوقات وأيّام شهر رمضان المبارك بالعبادات والطّاعات.

تجديد النّية، والعزم على اجتناب المعاصي والذّنوب والآثام، والعودة إلى الله تبارك وتعالى والتّقرب منه.

عقد النّية والعزم على ختم القرآن الكريم أكثر من مرّة، إلى جانب تدبّر الآيات الكريمة والعمل بما فيها.

تحضير قائمة تحوي بعض الأعمال الخيرية والصّالحة الّتي بوسع المسلم القيام بها في شهر رمضان.

التسجيل بالدّروس الدينية وتحرّي المحاضرات الدّعوية والدّورات الّتي من شأنها تعريف المسلم بدينه الحنيف أكثر.

الحرص على أداء الصّلوات الخمس في المسجد وأداء صلاة التّراويح إن أمكن، كذلك الحرص على المشاركة في مجالس الذّكر والتلاوة.

اجتناب الأمور الّتي تشغل المسلم عن صيامه وعبادته كالمسلسلات والبرامج الترفيهية الّتي لا نفع لها وغيرها.

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تحضير المنزل لشهر رمضان 2023

تنظيم الأمور اليوميّة والمعيشيّة في شهر رمضان المبارك 2023، لأنّ هذا الشّهر تكثر فيه الاجتماعات العائلية على مائدة الإفطار.

لذا من الواجب أن يتمّ التّحضير لها قبل شهر رمضان، حتى لا ينشغل المسلم والمسلمة عن الطاعات بمثل هذه الأمور، ومن هذه التحضيرات ما يلي:

شراء المواد الغذائية بكافة أنواعها وتخزينها وحفظها بأشكال تضمن سهولة الوصول إليها واستعمالها عند الحاجة.

تنظيف المنزل تنظيفًا عميق ودقيقًا يشمل المطبخ.

تنظيم أوقات الدراسة والعمل داخل المنزل وخارجه.

القيام بتجهيز زينة رمضان بشكلٍ بسيطٍ ومتقن.

القيام بتنظيم ركن لضيافة وتزينه.

عمل مكان مخصص للعبادة جذاب للأطفال.

شراء خزين رمضان 2023

يوجد العديد من الأطعمة والمشروبات التي يجب أن تقومي بشرائها قبل شهر رمضان بأيام معدودة لتحضير له بشكل كافٍ ومن بينها:

ياميش رمضان: مثل البلح والتين والمشمش المجفف والزبيب وجوز الهند وقمر الدين.

مكسرات رمضان: لصنع الحلويات مثل عين الجمل واللوز والفستق والكاجو والسوداني.

خضروات رمضان: مثل البصل والثوم والبطاطس والطماطم والبازلاء وغيرهم.

نشويات رمضان: شراء الأرز الأبيض والبني والمعكرونة بأشكالها المختلفة والعدس والزيت والسمن والزبدة.

تجهيز تفريزات رمضان 2023

يجب القيام ببعض تجهيزات رمضان اللازمة فيما يتعلّق بتفريزات المواد الغذائية، وذلك لتوفير الوقت والجهد في شهر رمضان الكريم ومن هذه المواد:

شراء كمية كبيرة من الطماطم الحمراء وتجهيزها كصلصة وتعبئتها في أكياس نظيفة في الفريزر.

تجهيز بعض أنواع الخضروات في الفريزر مثل البازلاء والجزر والكوسا والبامية والسبانخ وكذلك البطاطس للقلي والطبخ.

تجهيز كمية كبيرة من الشربات “عسل الحلويات” والاحتفاظ به في باب الثلاجة لاستخدامه على الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة.

و شراء ما يكفي من الدواجن والبط والحمام والطيور بصفة عامة والاحتفاظ بها نظيفة في الفريزر، وتقسّم الدواجن إلى أوراك وصدور وبانيه وشاورما وأكياس للأجنحة لوجبة الوينجز الشهيرة.

تقسّم اللحوم إلى قطع صغيرة أو شاورما أو قطع للكباب أو ستيك، تجهيز لحم مفروم معصج جاهز والاحتفاظ به في الفريزر.

الضيافة في رمضان 2023

يجب تنظيم غرفة مخصصة لاستقبال الضيوف، حيث تزيد الزيارات وصلة الأرحام في شهر رمضان المبارك، وفيما يلي بعض النقاط لترتيب غرفة جميلة بالمنزل

اختيار أكبر غرفة في المنزل وذلك لاستيعاب أكبر عدد من الضيوف.

تقسيم الغرفة إلى قسمين جزء خاص بوقت الطعام وجزء خاص بالجلوس.

وضع زينة رمضان في الغرفة ومن الممكن تعليق ستار مضيئة.

وضع فانوس رمضان وهلال رمضان في مكان مناسب.

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