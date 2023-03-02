إليك بعض الأطباق الرمضانية خلال أيام رمضان 2023، يُعتبر التفكير في أطباق رمضان 2023، من الأمور التي تستغرق وقت طويل لكل ربة منزل حول أطباق رمضان وأكلاته الشهية.

وسنعرض لكم من موقع "الرسالة نت" بعض الأطباق الرمضانية في رمضان 2023، لتزيني سفرتك فيها خاصة في العزائم للأهل والأصدقاء.

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أكلات رمضان 2023

أطباق رمضان 2023 اليوم الأول

الطبق الرئيسي: ملوخية خضراء بالدجاج.

الطبق الجانبي: أرز بالشعرية.

المقبلات: طبق محاشي.

الحلويات: كنافة وقطايف.

أطباق رمضان 2023: اليوم الثاني

الطبق الرئيسي: بط محمر

الطبق الجانبي: أرز

المقبلات: سمبوسة+ شوربة لسان العصفور

الحلويات: قطايف بالمكسرات

أطباق رمضان 2023 : اليوم الثالث

الطبق الرئيسي: دجاج محمر في الفرن

الطبق الجانبي: أصابع بطاطا محمرة

المقبلات: سلطة ذرة بالمايونيز وخضار

الحلويات: تشيز كيك

أطباق رمضان 2023 : اليوم الرابع

الطبق الرئيسي: مكرونة بشاميل ودجاج بانيه

الطبق الجانبي: ورق عنب

المقبلات: أصابع سمبوسك

الحلويات: بسبوسة بالقشطة

أطباق رمضان 2023 : اليوم الخامس

الطبق الرئيسي: سمك مقلي

الطبق الجانبي: أرز

المقبلات: سلطة بالطحينية

الحلويات: كريم كراميل

أطباق رمضان 2023 : اليوم السادس

الطبق الرئيسي: مقلوبة بالدجاج

الطبق الجانبي: كبة باللحمة

المقبلات: سلطة+ شوربة فريكة

الحلويات: ليالي لبنان

أطباق رمضان 2023 : اليوم السابع

الطبق الرئيسي: مندي

الطبق الجانبي: أرز مبخر

المقبلات: سلطة تركية وسلطة خيار باللبن

الحلويات: سلطة فواكه

أطباق رمضان 2023 : اليوم الثامن

الطبق الرئيسي: صينية بطاطس بالدجاج في الفرن.

الطبق الجانبي: أرز

المقبلات: سلطة زبادي

الحلويات: قطايف باللبن والمكسرات و قطايف عصافيري

أطباق رمضان 2023 : اليوم التاسع

الطبق الرئيسي: شاورما

الطبق الجانبي: سمبوسك باللحم المفروم

المقبلات: أصابع بطاطس محمرة وتومية

الحلويات: حلا اللوتس

أطباق رمضان 2023 : اليوم العاشر

الطبق الرئيسي: طاجن لحمة

الطبق الجانبي: ورق عنب ومحاشي

المقبلات: شوربة فريكة

الحلويات: عيش السرايا

أطباق رمضان 2023 : اليوم الحادي عشر

الطبق الرئيسي: مسخن

الطبق الجانبي: ورق عنب وسمبوسة وكبة

المقبلات: شوربة الفطر بالكريمة وأصابع بطاطس

الحلويات: كنافة بالكاسات

أطباق رمضان 2023 : اليوم الثاني عشر

الطبق الرئيسي: صينية بطاطس باللحم

الطبق الجانبي: أرز بالشعرية

المقبلات: تبولة

الحلويات: بسبوسة بالمكسرات

أطباق رمضان 2023 : اليوم الثالث عشر

الطبق الرئيسي: حمام محشي

الطبق الجانبي: فتة أرز "فلسطينية"

المقبلات: شوربة لسان عصفور و سلطة خضراء

الحلويات: حلا اوريو

أطباق رمضان 2023 : اليوم الرابع عشر

الطبق الرئيسي: سمك +جمبري

الطبق الجانبي: صيادية

المقبلات: سلطة التونة بالفاصولياء الحمراء

الحلويات: أم علي

أطباق رمضان 2023 : اليوم الخامس عشر

الطبق الرئيسي: كوسا باللبن وكوسا بالصلصة واللحمة المفرومة

الطبق الجانبي: ورق عنب ودجاج بالفرن

المقبلات: تبولة+ شوربة عدس بالخضار

الحلويات: لقيمات

أطباق رمضان 2023 : اليوم السادس عشر

الطبق الرئيسي: دجاج و أرز برياني

الطبق الجانبي: كبة باللحم المفروم

المقبلات: سلطة خضار وشوربة فريكة

الحلويات: سينابون

أطباق رمضان 2023 : اليوم السابع عشر

الطبق الرئيسي: منسف

الطبق الجانبي: شوربة لسان عصفور

المقبلات: دقة "فلفل اخضر، ثوم، ليمون"

الحلويات: حلا الزبادي

أطباق رمضان 2023: اليوم الثامن عشر

الطبق الرئيسي: مقلوبة

الطبق الجانبي: سمبوسة باللحم المفروم و الخضار

المقبلات: شوربة خضار

الحلويات: مهلبية كاستر

أطباق رمضان 2023: اليوم التاسع عشر

الطبق الرئيسي: معكرونة وايت صوص بصدر الدجاج

الطبق الجانبي: كوردن بلو

المقبلات: شوربة لسان عصفور+ تبولة

الحلويات: كنافة بالقشطة

أطباق رمضان 2023: اليوم العشرون

الطبق الرئيسي: صينية كفتة بالخضار

الطبق الجانبي: أرز بسمتي

المقبلات: سلطة خضار

الحلويات: مهلبية قمر الدين

#رمضان_2023

اللهم بلغنا رمضان ونحن باحسن حال ومن نحبهم وتقبل منا ومن المسلمين الصيام والقيام اللهم ارحم وغفر وعف عن من فقدناهم وكانو يفرحون لقدوم رمضان واجمعهم بجناتك على سرر متقابلين وجميع موتى المسلمين — Nharalwafa 🌹 (@rraass_) March 2, 2023

أطباق رمضان 2023: اليوم الواحد والعشرون

الطبق الرئيسي: بيتزا

الطبق الجانبي: ورق عنب وأصابع بطاطس محمرة

المقبلات: سلطة و كول سلو

الحلويات: بسبوسة بالمكسرات

أطباق رمضان 2023: اليوم الثاني والعشرون

الطبق الرئيسي: فخد حبش+أرز كبسة

الطبق الجانبي: مسخن رول

المقبلات: سلطة خضار وشوربة فريكة

الحلويات: حلا الباونتي

أطباق رمضان 2023: اليوم الثالث والعشرون

الطبق الرئيسي: بازيلاء بالصلصة

الطبق الجانبي: أرز بالشعرية

المقبلات: سلطة خضار

الحلويات: كيك الأوريو

أطباق رمضان 2023 : اليوم الرابع والعشرون

الطبق الرئيسي: قدرة لحم خروف

الطبق الجانبي: كبة

المقبلات: سلطة خضار

الحلويات: ليزي كيك

أطباق رمضان 2023: اليوم الخامس والعشرون

الطبق الرئيسي: الفطيرة الذهبية بالدجاج

الطبق الجانبي: ورق عنب

المقبلات: أصابع البطاطس وشوربة شعيرية

الحلويات: كنافة عربية

أطباق رمضان 2023: اليوم السادس والعشرون

الطبق الرئيسي: مكمورة بالدجاج

الطبق الجانبي: رول مسخن دجاج

المقبلات: سلطة خضراء بالمشروم

الحلويات: كنافة نابلسية

أطباق رمضان 2023: اليوم السابع والعشرون

الطبق الرئيسي: دجاج بروست

الطبق الجانبي: أرز أوزي

المقبلات: سلطة خضار وشوربة كريمة بالمشروم

الحلويات: كنافة عربية

أطباق رمضان 2023: اليوم الثامن والعشرون

الطبق الرئيسي: دجاج بالكاري وأرز مبهر

الطبق الجانبي: كوردن بلو

المقبلات: ثومية وذرة بالمايونيز

الحلويات: معمول بالعجوة والمكسرات

أطباق رمضان 2023: اليوم التاسع والعشرون

الطبق الرئيسي: جلاش باللحم المفروم

الطبق الجانبي: أرز بالشعرية

المقبلات: ثومية وذرة بالمايونيز وبطاطس محمرة

الحلويات: تيراميسيو

أطباق رمضان 2023: اليوم الثلاثون

الطبق الرئيسي: كبسة باللحم

الطبق الجانبي: سلطة خضار

المقبلات: دقوس وشوربة لسان عصفور

الحلويات: حلا البستاشيو

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