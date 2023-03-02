مستوطنون يطردون 3 مواطنين أثناء رعيهم أغنامهم شمال أريحا

قام مستوطنون، اليوم الخميس، برعي أغنامهم في الأراضي الواقعة في منطقة (الصوانة) بالقرب من عرب المليحات شمال غرب أريحا.



وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في بيان صحفي، بأن 6 مستوطنين مسلحين بالأسلحة الرشاشة، عادوا للعربدة في منطقة الصوانة الواقعة بين منطقتي المعرجات ونبع العوجا، برعي أغنامهم في الأراضي، وملاحقة رعاة الأغنام الفلسطينينيين وطردهم.



وأوضح أن هؤلاء المستوطنين طردوا 3 من رعاة الأغنام الفلسطينيين، حيث قاموا بإجبارهم على ترك مراعيهم واستفزازهم، وهم: محمد سليمان كعابنة، وحسين داود رشايدة، وجمال سليمان مليحات.



علمًا بأن تلك المناطق تشهد صراعًا يوميًا بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين فيها، يهدف الاحتلال من خلاله إلى إزالتهم وطردهم من أماكن سكنهم.