منصور: قانون إعدام الأسرى هو قانون عنصري فاشي بامتياز

وصف ممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى من منفذي العمليات البطولية بالقراءة التمهيدية، بأنه يعبر عن الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة في الكنيست.

وأكد منصور في كلمة خلال وقفة احتجاجية على تمرير قانون إعدام الأسرى، دعت إليها هيئة شؤون الأسرى ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، أن قانون الإعدام هو قانون عنصري فاشي بامتياز ويستهدف الأسرى الفلسطينيين فقط.

وأشار منصور إلى أن حكومة نتنياهو ليست حكومة يمينية فحسب؛ بل هي حكومة فاشية عنصرية، منوهاً إلى أن ممارسات الاحتلال أدت لاستشهاد 236 أسيراً داخل سجون الاحتلال.

وأوضح أن الأسرى يواجهون خطر الموت مع وصول الحكومة الفاشية المتطرفة التي يقودها نتنياهو إلى جانب بن غفير وسموتيرتش، مشدداً على أن لجنة الأسرى في حالة انعقاد دائم وخصوصاً بعد الهجوم (الإسرائيلي) على الأسرى في سجن النقب الصحراوي.