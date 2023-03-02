هيئة الأسرى: الأوضاع في السجون مرشحة للانفجار الكبير

حذر المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، قائلا: " تزداد غليانًا، ومرشحة للانفجار خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت" أنّ️1300 أسير فلسطيني يقبعون في سجن النقب، إذ تم الاعتداء على الأسرى في قسميّ 6 و 28 .

وبيّن أن "الحركة الأسيرة" أعلنت عن برامج نضالية تراوحت مابين العصيان، وارتداء زي الشباص، وإعادة وجبات الطعام، احتجاجا على ادارة مصلحة السجون.

وذكر أن مايجري داخل وخارج السجون، هو استهداف من قبل الاحتلال الاسرائيلي، بقرار سياسي للحياة المعيشية للاسرى داخل السجون، والتعليم والرياضة والعلاج الطبي.

وأشار إلى أن الاحتلال يعمل على ️استهداف البناء التنظيمي، والهيكل الاعتقالي كأجسام نضالية "للحركة الأسيرة"، التي تنظم الأسرى وتعمل على تنظيم حياتهم والحفاظ على البناء الذاتي والوطني وتحصينهم.